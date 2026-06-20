Nach Flick-Entführung: Austro-Gangster wieder angeklagt

Damals hatte er den Kärntner Schwager des deutschen Kaufhausmilliardärs Friedrich Flick entführt und Millionen erpresst. Jetzt sitzt der Mann erneut auf der Anklagebank und wieder geht es um eine mögliche Entführung.

„Meine Vorstrafe ist ja schon getilgt“

Beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht redete Richter Gernot Kugi dem Angeklagten ins Gewissen: „Bei Ihrer Vorgeschichte sollten Sie sensibler sein“, mahnte der Richter. Doch der 72-Jährige zeigt sich unbeeindruckt und völlig ohne Unrechtsbewusstsein: „Meine Vorstrafe ist ja auch schon getilgt“, gab er sich vor Gericht selbstbewusst, berichtet die Krone. Das stimmt allerdings nicht, wie er sogleich belehrt wurde. Die zwölf Jahre Haft wegen der Entführung sowie weitere Vorstrafen scheinen im Register noch bis zum Jahr 2031 auf. Bei dem Angeklagten wird nun wegen unrechtmäßiger Kindesentziehung ermittelt wird.

Eine der spektakulärsten Entführungen Österreichs

Der Fall von damals ging in die Kriminalgeschichte ein: Im Sommer 1991 gab der deutsche Milliardär Friedrich Karl Flick der jungen Kärntnerin Ingrid Ragger das Ja-Wort. Nur wenige Monate später folgte der Schock: Das Ehepaar erhielt eine Lösegeldforderung über unfassbare 70 Millionen Schilling (rund fünf Millionen Euro). Die Bedingung: Nur so würden sie den jüngeren Bruder der Braut lebend wiedersehen.

Filmreife Entführung

Der damals 26-jährige Lavanttaler war in seiner Heimatgemeinde Bad St. Leonhard von vier Männern brutal verschleppt worden. Es folgte eine filmreife Verfolgungsjagd, die nach 42 Stunden am Wiener Westbahnhof ihr Ende fand. Das Opfer kam nach der Lösegeldübergabe frei, und die Ermittler schnappten drei der Täter. Der Kopf der Bande, schaffte jedoch zunächst die Flucht in die USA. Erst als seine eigene Freundin ihn dort für ein Kopfgeld an das FBI verriet, klickten die Handschellen. Der Kärntner wurde ausgeliefert und 1992 in Klagenfurt zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach dem Gefängnis suchte er immer wieder das Rampenlicht und schrieb sogar ein Buch über die Tat.

Hat er seine eigene Tochter entführt?

Angesichts dieser kriminellen Vergangenheit sorgt die aktuelle Anklage für besonderes Aufsehen. Diesmal wird dem Mann Kindesentziehung vorgeworfen. Im Zuge seines Scheidungsverfahrens soll er seine damals siebenjährige Tochter ohne das Wissen der Mutter zu einem Übernachtungsausflug mitgenommen haben. Seine Begründung vor Gericht: „Ja, wenn ich die Mutter gefragt hätte, dann hätte sie es mir ja verboten“. Richter Kugi konterte direkt: „Aber Sie waren nicht obsorgeberechtigt“. Er lenkte zwar ein, zeigte sich aber weiterhin uneinsichtig, warum sein Verhalten strafbar sein sollte. Ruhiger wurde der Angeklagte erst, als im Saal die Video-Einvernahme seiner kleinen Tochter vorgespielt wurde. Das Mädchen stellte darin unmissverständlich klar, dass es gar nicht mit dem Vater mitwollte und ihn mehrfach angefleht hatte, wieder nach Hause fahren zu dürfen. Da für ein Urteil noch weitere Zeugen angehört werden müssen, wurde das Verfahren vertagt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert