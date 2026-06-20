Starkregen, Gewitter und Hitze in Kärnten erwartet

Heute wird es kärntenweit heiß, es werden bis zu 36 Grad erwartet. Aber die Gewitterneigung steigt auch.

Heute kann es ab Nachmittag ungemütlich werden in Kärnten.

Heute kann es ab Nachmittag ungemütlich werden in Kärnten.

Am Vormittag strahlt die Sonne kärntenweit vom Himmel. Es wird heiß. Am Nachmittag kann es dann aber zu Gewittern mit Starkregen kommen.

Hitze und Gewitter in Kärnten

„Heute Samstag, wird es in Kärnten nach Frühwerten zwischen 15 und 19 Grad sehr sonnig und mit Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad brütend heiß“, berichtet die GeoSphere Austria. Ab Mittag kommen über die Berge Quellwolken, die am Nachmittag lokal teils kräftige Gewitter bringen können. Auch lokaler Starkregen ist möglich. Später am Tag sind einzelne Gewitter auch im Klagenfurter Becken nicht ganz ausgeschlossen.

©GeoSphere Die GeoSphere warnt vor Hitze und Gewitter in Kärnten.

Der Sonntag bringt auch Gewitter

Am Sonntag geht es mit viel Sonne und großer Hitze weiter, am Vormittag ist es dabei gering bewölkt, teils auch wolkenlos. Am Nachmittag machen sich zuerst über den Bergen vermehrt Quellwolken bemerkbar und nachfolgend können sich vom nördlichen Bergland ausgehend ein paar teils kräftige Wärmegewitter ausbilden. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, am Nachmittag hat es wieder 30 bis 34 Grad.