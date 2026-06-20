Starkregen, Gewitter und Hitze in Kärnten erwartet
Heute wird es kärntenweit heiß, es werden bis zu 36 Grad erwartet. Aber die Gewitterneigung steigt auch.
Am Vormittag strahlt die Sonne kärntenweit vom Himmel. Es wird heiß. Am Nachmittag kann es dann aber zu Gewittern mit Starkregen kommen.
Hitze und Gewitter in Kärnten
„Heute Samstag, wird es in Kärnten nach Frühwerten zwischen 15 und 19 Grad sehr sonnig und mit Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad brütend heiß“, berichtet die GeoSphere Austria. Ab Mittag kommen über die Berge Quellwolken, die am Nachmittag lokal teils kräftige Gewitter bringen können. Auch lokaler Starkregen ist möglich. Später am Tag sind einzelne Gewitter auch im Klagenfurter Becken nicht ganz ausgeschlossen.
Der Sonntag bringt auch Gewitter
Am Sonntag geht es mit viel Sonne und großer Hitze weiter, am Vormittag ist es dabei gering bewölkt, teils auch wolkenlos. Am Nachmittag machen sich zuerst über den Bergen vermehrt Quellwolken bemerkbar und nachfolgend können sich vom nördlichen Bergland ausgehend ein paar teils kräftige Wärmegewitter ausbilden. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, am Nachmittag hat es wieder 30 bis 34 Grad.
Kurzüberblick:
Samstag: Der Bergland-Fokus
Am Samstag brodelt die Wetterküche vor allem über den Bergen. Vormittags ist es überall noch sonnig, ab den Mittagsstunden wird es in folgenden Regionen ungemütlich:
-
Bezirk Wolfsberg & Völkermarkt: Erste heftige Quellwolken bilden sich über der Saualpe und der Koralpe. Am Nachmittag und Abend ziehen von dort aus Gewitter ins Lavanttal und Jauntal.
-
Bezirk St. Veit an der Glan & Feldkirchen: Im Görtschitztal sowie rund um die Wimitzer Berge und den Ossiacher Tauern entladen sich ab den Nachmittagsstunden teils kräftige Hitzegewitter.
-
Bezirk Spittal & Hermagor: Hier bleibt es im Tal meistens ruhig, direkt im alpinen Bereich (Nockberge, Hohe Tauern, Karnische Alpen) kann es aber zu kurzen, heftigen Güssen kommen.
-
Klagenfurt & Villach: In den Ballungsräumen bleibt es tagsüber drückend heiß. Erst am späten Abend können Ausläufer der Berg-Gewitter die Beckenlagen streifen.
Sonntag:
Am Sonntag verlagert sich die Unwetterfront. Die Gewitter entstehen nicht mehr nur über den Bergen, sondern ziehen großflächig durch das Flachland – mit hohem Hagel- und Starkregenpotenzial!
-
Der absolute Schwerpunkt (Klagenfurt, Völkermarkt, Wolfsberg): Ab der Mittagszeit zieht von Südwesten her eine markante Unwetterfront auf. Im gesamten Klagenfurter Becken, im Jauntal und im Lavanttal kann es „wie aus Kübeln“ schütten. Hier warnt die UWZ auch vor lokalem Hagel und Sturmböen.
-
Bezirk Villach-Land & Rosental: Entlang der Karawanken (von Arnoldstein über Ferlach bis nach Gallizien) entstehen frühzeitig schwere Gewitterzellen, die rasch ins Landesinnere ziehen.
-
Oberkärnten (Spittal, Hermagor, Feldkirchen): Diese Regionen haben am Sonntag die besten Karten. Während es in Unterkärnten heftig gewittert, bleibt es in West- und Teilen Mittelkärntens am Nachmittag oft schon wieder trocken und stabil.
Da Wetterprognosen nie zu 100 Prozent genau so eintreffen müssen wie beschreiben, sind die Angaben ohne Gewähr.