Kärntner Seen bei der Hitze: Diese Temperaturen haben sie aktuell

Heute wird es heiß in Kärnten. Bis zu 36 Grad werden erwartet. Viele nutzen unsere Seen um für eine Abkühlung zu sorgen. Doch wie warm sind diese derzeit?

Heute wird es heiß, genießt noch die Kärntner Seen, bevor es später womöglich gewittert.

Heute wird es heiß, genießt noch die Kärntner Seen, bevor es später womöglich gewittert.

Heiß, heißer – Kärnten. Heute steigen die Temperaturen nochmal richtig an. Also ab zu den Kärntner Seen, bevor am Nachmittag vielerorts ein Gewitter auftauchen könnte. Wir haben die derzeitigen Seentemperaturen für euch.

Der wärmste See in Kärnten

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das Kärntner Angebot an Seen ist ja hervorragend . Das kühle Nass ist aber nicht überall mehr wirklich kühl. Am wärmsten ist derzeit der Rauschele See mit 25,4 Grad, ex aequo mit dem Turnersee. Der sonst recht warme Klopeiner See hat momentan 24,4 Grad.

Magst du es wenn die Seen warm sind? Nein Ja, ich liebe es Manchmal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Und der kühlste See

Am kühlsten ist aktuell der Afritzer See mit erfrischenden 20,3 Grad. Der Brennsee folgt mit 21,1 Grad. Danach kommt der Weißensee (22,4 Grad). Der beliebte Faaker See sorgt auch noch für Abkühlung mit 22,6 Grad. Etwas wärmer ist der Wörthersee (24,5 Grad) bereits. Also packt schnell eure Badesachen ein und entflieht der Hitze bei einem der zahlreichen Kärnter Gewässer.