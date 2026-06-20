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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee.
Heute wird es heiß, genießt noch die Kärntner Seen, bevor es später womöglich gewittert.
Kärnten
20/06/2026
Badewetter

Kärntner Seen bei der Hitze: Diese Temperaturen haben sie aktuell

Heute wird es heiß in Kärnten. Bis zu 36 Grad werden erwartet. Viele nutzen unsere Seen um für eine Abkühlung zu sorgen. Doch wie warm sind diese derzeit?

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Heiß, heißer – Kärnten. Heute steigen die Temperaturen nochmal richtig an. Also ab zu den Kärntner Seen, bevor am Nachmittag vielerorts ein Gewitter auftauchen könnte. Wir haben die derzeitigen Seentemperaturen für euch.

Der wärmste See in Kärnten

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das Kärntner Angebot an Seen ist ja hervorragend . Das kühle Nass ist aber nicht überall mehr wirklich kühl. Am wärmsten ist derzeit der Rauschele See mit 25,4 Grad, ex aequo mit dem Turnersee. Der sonst recht warme Klopeiner See hat momentan 24,4 Grad.

Magst du es wenn die Seen warm sind?

Nein
Ja, ich liebe es
Manchmal

Und der kühlste See

Am kühlsten ist aktuell der Afritzer See mit erfrischenden 20,3 Grad. Der Brennsee folgt mit 21,1 Grad. Danach kommt der Weißensee (22,4 Grad). Der beliebte Faaker See sorgt auch noch für Abkühlung mit 22,6 Grad. Etwas wärmer ist der Wörthersee (24,5 Grad) bereits. Also packt schnell eure Badesachen ein und entflieht der Hitze bei einem der zahlreichen Kärnter Gewässer.

Die Seentemperaturen:

  • Rauschele See (Bad): 25,4 °C

  • Turnersee (Obersammelsdorf): 25,4 °C

  • Gösselsdorfer See (Gösselsdorf): 24,8 °C

  • Längsee (St. Georgen): 24,7 °C

  • Maltschacher See (Briefelsdorf): 24,7 °C

  • Wörthersee (Pörtschach am Wörthersee): 24,5 °C

  • Klopeiner See (Unterburg): 24,4 °C

  • Pressegger See (Presseggen): 24,4 °C

  • Ossiacher See (St. Andrä): 23,2 °C

  • Faaker See (Faak Bundessportheim): 22,6 °C

  • Millstätter See (Millstatt): 22,4 °C

  • Weißensee (Techendorf): 22,4 °C

  • Feldsee / Brennsee (Feld am See): 21,1 °C

  • Afritzer See (Afritz): 20,3 °C

Stand: 20. Juni 10.30 Uhr

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