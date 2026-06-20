Unfall A2: Sieben Verletzte, zwei davon schwer verletzt

Wie berichtet kam es heute auf der A2 bei Grafenstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Nun liegen 5 Minuten mehr Informationen dazu vor.

Auf der A2 staut es sich nach einem Unfall.

Auf der A2 staut es sich nach einem Unfall.

Vor kurzem kam es auf der A2 bei Grafenstein in Fahrtrichtung Italien zu einem schweren Unfall. Dieser sorgt für eine Sperre und Stau. Nun liegen mehr Informationen dazu vor.

Sieben Verletzte

„Es gab einen Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen und sieben Verletzten“, erklärt Christian Lauer von der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein auf Anfrage von 5 Minuten. „Es gibt insgesamt sieben Verletzte, zwei davon sind schwer verletzt“, führt er aus. Drei andere Unfallopfer sind mittelschwer verletzt, zwei leicht.

©Leser Es staut sich weiterhin.

Umleitung auf B70

„Wir warten derzeit auf das Abschleppunternehmen“, sagt Lauer. Derzeit wird im Bereich Grafenstein noch auf die B70 abgeleitet. Laut dem Floriani wird das bestimmt noch mindestens eine Stunde so bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 12:59 Uhr aktualisiert