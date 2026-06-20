Nach TV-Auftritt: Melissa Naschenweng dämpft Schauspiel-Erwartungen

Nach ihrem Hauptrollen-Debüt im ORF-Heimatfilm dämpft Schlagerstar Melissa Naschenweng im Gespräch mit „Heute“ die Erwartungen an eine dauerhafte Karriere vor der Kamera.

Eine Zukunft auf der Leinwand kann sich die Musikerin derzeit allerdings nicht vorstellen.

Eine Zukunft auf der Leinwand kann sich die Musikerin derzeit allerdings nicht vorstellen.

Nach ihrem erfolgreichen Hauptrollen-Debüt im ORF-Heimatfilm „Herzklang – Zurück zu mir“, in dem Schlagerstar Melissa Naschenweng eine Schlagersängerin in den Alpen verkörperte, dämpft die 35-jährige Kärntnerin nun die Erwartungen an eine dauerhafte Schauspielkarriere.

„Habe nie gesagt, dass ich eine Schauspielerin bin“

Im Gespräch mit „Heute“ erklärte sie rückblickend auf ihre Rolle, dass dieses Projekt perfekt zu ihr gepasst habe: „Da habe ich mich so präsentieren können, wie ich halt bin, also diese zwei Welten, diese Alpenwelt und trotzdem diese Glitzerwelt“, erzählt sie. Eine Zukunft auf der Leinwand kann sich die Musikerin derzeit allerdings nicht vorstellen und stellt klar: „Ich habe nie gesagt, dass ich eine Schauspielerin bin.“ Vor allem Rollen, die stark von ihrer eigenen Persönlichkeit abweichen, schließt sie kategorisch aus: „Nein, würde ich nicht machen.“

Dreh benötigt sehr viel Zeit

Außerdem stünde einem weiteren Ausflug vor die Kamera ohnehin die berufliche Auslastung im Weg: Ein Dreh würde voraussetzen, dass sie sehr viel Zeit aufbringen könne, was sich in den nächsten Jahren nicht ausgehe, erklärt die Naschenweng lachend im „Heute“-Talk mit Blick auf ihren prall gefüllten Terminkalender.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 14:30 Uhr aktualisiert