Schnäppchenjagd in Villach: 500 Fundsachen warten auf neue Besitzer

Große Schnäppchenjagd in Villach: Am 26. Juni kommen in der Hauptfeuerwache rund 500 vergessene Schätze unter den Hammer. Von AirPods bis Fahrrädern ist alles dabei.

Am 26. Juni lädt die Stadt Villach wieder zum Fundbasar in die Hauptfeuerwache in der Kasernengasse 3 ein. Ab 13 Uhr stehen rund 500 nicht abgeholte Fundstücke zum Verkauf, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Das Sortiment bietet eine Vielzahl an günstigen Gelegenheiten für Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger.

Rechtzeitiges Erscheinen empfohlen

„Das Angebot reicht von technischen Geräten über Sportartikel bis hin zu Alltagsgegenständen“, sagt Marie Straßer, die im Bürgerservice der Stadt für das Fundbüro zuständig ist. Zu den angebotenen Artikeln gehören unter anderem E-Scooter, Fahrräder, AirPods, Smartwatches, Kameras, Ski, Rucksäcke sowie Sonnenbrillen und Modeschmuck. Da der Verkauf nur erfolgt, solange der Vorrat reicht, wird ein rechtzeitiges Erscheinen empfohlen. Zu beachten ist, dass vor Ort ausschließlich Barzahlung möglich ist.