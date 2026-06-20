Blitzschlag verletzt zwei Feuerwehrmänner bei Brandeinsatz in Wolfsberg
Im Wolfsberger Ortsteil Preims stürzte ein Baum auf einen Masten, woraufhin die abgerissene Stromleitung die Grünfläche entzündete. Beim Löscheinsatz erlitten zwei Feuerwehrleute einen Stromschlag.
Im Gemeindegebiet von Wolfsberg kam es am Samstagmittag im Bereich Preims zu einem Brandeinsatz. Gegen 12:20 Uhr stürzte aus bisher unbekannter Ursache ein Baum auf einen Trägermasten, woraufhin eine Stromleitung abriss und zu Boden fiel. Der Vorfall setzte den Strommasten sowie eine rund 200 Quadratmeter große Grünfläche in Brand.
Einsatzkräfte erlitten Stromschlag
Die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael, die mit insgesamt 25 Personen ausrückten, brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Während der Löscharbeiten ging ein Gewitter nieder. Dabei schlug ein Blitz in die Stromleitung ein, was zu einem Stromunfall führte, bei dem zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Michael einen Stromschlag erlitten. Die beiden Feuerwehrmänner wurden von einer Streife der Polizeiinspektion Wolfsberg mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg gebracht.