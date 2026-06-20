Blitzschlag verletzt zwei Feuerwehrmänner bei Brandeinsatz in Wolfsberg

Nach dem Brand im Bereich Preims mussten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Michael nach einem Stromunfall ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Nach dem Brand im Bereich Preims mussten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Michael nach einem Stromunfall ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Im Gemeindegebiet von Wolfsberg kam es am Samstagmittag im Bereich Preims zu einem Brandeinsatz. Gegen 12:20 Uhr stürzte aus bisher unbekannter Ursache ein Baum auf einen Trägermasten, woraufhin eine Stromleitung abriss und zu Boden fiel. Der Vorfall setzte den Strommasten sowie eine rund 200 Quadratmeter große Grünfläche in Brand.

Einsatzkräfte erlitten Stromschlag

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael, die mit insgesamt 25 Personen ausrückten, brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Während der Löscharbeiten ging ein Gewitter nieder. Dabei schlug ein Blitz in die Stromleitung ein, was zu einem Stromunfall führte, bei dem zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Michael einen Stromschlag erlitten. Die beiden Feuerwehrmänner wurden von einer Streife der Polizeiinspektion Wolfsberg mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg gebracht.