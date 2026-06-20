„Zerreißt uns“: 18 tote Schafe nach Angriff auf Herde in Osttirol

Nach einer mutmaßlichen Wolfsattacke in Matrei beklagt eine Züchterfamilie 18 tote Schafe. Die 27-jährige Claudia Waldner hat sich nun entschlossen, mit den Vorfällen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Eine Osttiroler Bergbauernfamilie beklagt nach einem mutmaßlichen Wolfsangriff den Verlust von 18 Schafen. Die Vorfälle ereigneten sich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten auf einer Alm in Matrei, wo insgesamt 99 Tiroler Bergschafe den Sommer verbringen sollten. Die 27-jährige Claudia Waldner hat sich nun entschlossen, mit den Vorfällen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Auch „Tina“ hat es erwischt

„Solche Bilder vergisst man nie wieder“, sagt Waldner. „Ich habe lange überlegt, ob ich das alles erzählen soll. Aber ich kann nicht schweigen und ich muss die Menschen einfach wachrütteln“, ergänzt die 27-Jährige in ihrem Posting. Vor allem für die betreibenden Eltern bedeutet der Vorfall einen schweren emotionalen Schlag, da zu den Zuchtschafen ein enger Bezug besteht und die meisten Tiere Namen tragen. Unter den toten Tieren befindet sich auch das im Februar geborene Schaf „Tina“, das nach einem Beinbruch wochenlang von den Eltern gesundgepflegt worden war. „Für uns sind diese Tiere Familie und Leidenschaft. Und genau deshalb zerreißt uns dieser Verlust“, schildert sie.

Vierter Angriff seit 2019

Die Familie kontrolliert die Herde regelmäßig zwei bis drei Mal pro Woche per zweistündigem Fußmarsch und überwacht den Zustand zusätzlich über zehn besenderte Schafe. Dennoch konnte der Angriff nicht verhindert werden. Es ist bereits das vierte Mal seit 2019, dass die Familie Zuchtschafe durch den Angriff verliert, wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht. Als Reaktion wurden die verbliebenen Tiere vorerst wieder zum Heimathof gebracht. Da die Almen jedoch deutlich mehr Futter bieten als der Hof im Tal, bleibt die Situation für die Zukunft der Almwirtschaft ein vorerst ungelöster Konflikt.