„Warnstufe Rot“: Erste Hagelschauer und schwere Gewitter treffen Kärnten

Heftige Gewitter und Hagel ziehen aktuell über Kärnten. Auch am Sonntag bleibt es heiß, am Nachmittag drohen erneut kräftige Wärmegewitter.

Mit den hohen Temperaturen steigt derzeit auch die Gewitterneigung in Kärnten – wir haben berichtet. Seit den Mittagsstunden ziehen aus diesem Anlass bereits größere Quellwolken über das ganze Land. Mittlerweile fallen auch bereits die ersten Hagelkörner vom Himmel, wie eine Leserin aus Landskron (Villach) sowie ein Leser aus dem Drautal berichten.

©Leser | Ein Blick auf das Unwetter im Drautal.

„Orange“ und „Rot“ in Kärnten

Während vor allem die Steiermark von den Wetterkapriolen betroffen ist, färbt „Unwetter Österreich“ ganz Kärnten orange ein. Hier sind weiterhin kräftige Gewitter, Hagel und Sturmböen möglich. Ein kleiner Teil des Lavanttals fällt sogar in die Kategorie „rot“. Später am Tag sind einzelne Gewitter auch im Klagenfurter Becken nicht ganz ausgeschlossen.

Videos zeigen Hagelwetter

Ebenso berichtete die Unwetterzentrale Österreich, kurz UWZ, dass es „ab Mittag ausgehend vom Berg- und Hügelland einige, teils kräftige Hitzegewitter“ geben kann. Dabei besteht laut den Experten lokal Unwettergefahr durch große Regenmengen in kurzer Zeit und Hagel, auch Sturmböen können dabei sein. Auch hier zeigt die Karte ein ähnliches Bild, fast ganz Kärnten wird aktuell mit der Warnstufe „Rot – Starkes Unwetter“ markiert.

©Österreichischen Unwetterzentrale Kärnten und die Steiermark erstrahlen in „rot“.

©Leser | In Landskron hagelt es aktuell.

Sonntag bringt auch Gewitter

Am Sonntag setzt sich das sehr sonnige und heiße Wetter fort. Der Vormittag präsentiert sich gering bewölkt oder wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich über den Bergen vermehrt Quellwolken. In weiterer Folge ist, ausgehend vom nördlichen Bergland, ist erneut mit der Entstehung einzelner, teils kräftiger Wärmegewitter zu rechnen. Die Tiefstwerte am Morgen liegen zwischen 14 und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen am Nachmittag erneut 30 bis 34 Grad.

©Leser | Auch im Bereich des Magdalenensee gibt es aktuell ein Unwetter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 17:06 Uhr aktualisiert