Zwei schwere Fahrradunfälle in Kärnten an nur einem Tag

Ein 40-jähriger Mountainbiker stürzte am Weißensee schwer und wurde per Hubschrauber ins BKH Lienz geflogen. Zuvor verletzte sich eine 53-jährige E-Bikerin bei einem Sturz in Obernaggl schwer.

Ein 40-jähriger Mountainbiker aus dem Bezirk Spittal an der Drau stürzte am Samstag um die Mittagszeit gegen 12:15 Uhr schwer. Er war auf dem Forst-Mountainbikeweg Nr. 10 von Neusach kommend talwärts in Richtung des Weißensee-Ostufer unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Andere Radfahrer, die an der Unfallstelle vorbeikamen, leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Weil die Unfallstelle in einem schwer zugänglichen, exponierten Gelände lag, musste der Schwerverletzte vom Rettungshubschrauber C 7 per Taubergung gerettet werden. Im Anschluss wurde er in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Nicht der einzige Sturz

Bereits am Vormittag desselben Tages, gegen 11 Uhr, ereignete sich in der Region ein weiterer Fahrradunfall. Eine 53-jährige Frau aus Deutschland war mit ihrem E-Bike auf einer Forststraße im Bereich Obernaggl unterwegs, als sie bei der Talfahrt stürzte. Sie zog sich dabei ebenfalls schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.