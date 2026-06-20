Dreister Diebstahl an Kärntner (82): Wer kennt diesen Mann?

Ein dreister Trickdiebstahl ereignete sich am Samstagvormittag auf dem Parkplatz einer Bank in St. Andrä im Lavanttal. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Gegen 10:45 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter einen 82-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg an. Der Unbekannte bat das spätere Opfer in gebrochenem Deutsch darum, eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Stücke zu wechseln.

Mehrere Hunderter fort

Während des anschließenden Wechselvorgangs nutzte der Mann einen Moment der Unaufmerksamkeit des Seniors aus und entwendete unbemerkt mehrere hundert Euro aus dessen Brieftasche. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.