Dreister Diebstahl an Kärntner (82): Wer kennt diesen Mann?
Ein dreister Trickdiebstahl ereignete sich am Samstagvormittag auf dem Parkplatz einer Bank in St. Andrä im Lavanttal. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.
Gegen 10:45 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter einen 82-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg an. Der Unbekannte bat das spätere Opfer in gebrochenem Deutsch darum, eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Stücke zu wechseln.
Mehrere Hunderter fort
Während des anschließenden Wechselvorgangs nutzte der Mann einen Moment der Unaufmerksamkeit des Seniors aus und entwendete unbemerkt mehrere hundert Euro aus dessen Brieftasche. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.
Täterbeschreibung
Die Ermittler suchen nun nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von rund 170 Zentimetern. Der Gesuchte wird als stark gebaut bis korpulent beschrieben, hat keinen Bart und sprach gebrochenes Deutsch. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen, hellgrauen Hose bekleidet.