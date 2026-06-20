Überflutungen und Vermurungen in Kärnten: Feuerwehren im Dauereinsatz

Schwere Unwetter sorgen in Spittal an der Drau für Überflutungen und Vermurungen. Die Feuerwehr steht im Dauereinsatz.

In Kärnten hat es das Wetter heute in sich. Während es hagelt und in Villach sogar Unterführungen überschwemmt sind, kommt es auch in Spittal an der Drau zu einem erhöhten Einsatzfahrzeug-Aufkommen.

©Leser | Auch in Spittal an der Drau kommt es zu einem Unwetter.

„Zahlreiche Einsätze“

Aufgrund der aktuellen Unwetterlage stehen die Einsatzkräfte der Feuerwehr derzeit bei zahlreichen Einsätzen im Stadtgebiet von Spittal an der Drau im Einsatz. „Unterstützt werden wir dabei von den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Olsach-Molzbichl sowie der Feuerwehr St.Peter-Spittal. Unsere Mannschaften arbeiten laufend an der Bewältigung von Überflutungen, Vermurungen und weiteren wetterbedingten Schadenslagen“, erklären die Einsatzkräfte.

Gebiet meiden

Ebenso wird darum gebeten, nach Möglichkeit die betroffenen Bereiche zu meiden, und Absperrungen sowie die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten. Wie groß die Schäden sind, ist bislang noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 18:45 Uhr aktualisiert