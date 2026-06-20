Boot auf der Drau gekentert: Großeinsatz der Wasserrettung

Nach einem Bootsunglück in Sachsenburg lief ein großer Rettungseinsatz auf der Drau an. Mehrere Personen stürzten in das Wasser, konnten sich aber glücklicherweise alle retten.

Am Abend kam es im Bereich der Marktgemeinde Sachsenburg zu einem Vorfall, der einen größeren Rettungseinsatz auslöste. „Durch Ferndorf ist gerade die Wasserrettung mit vier Booten und Blaulicht mit Folgetonhorn unterwegs“, meldete eine Leserin der Redaktion. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Wasserrettung Kärnten wurde bestätigt, dass es zu einer Personensuche kam.

Alle Personen aus dem Wasser

Michael Siter, der stellvertretende Einsatzleiter der Wasserrettung Kärnten, schilderte, dass ein Boot in der Drau gekentert ist. „Da waren mehrere Personen im Wasser“, ergänzt er. Die Betroffenen hatten jedoch Glück im Unglück: „Alle Personen sind mittlerweile aus dem Wasser, ein Boot wird noch geborgen.“ Neben der Fließwassergruppe West der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) standen auch mehrere Feuerwehren aus der Region im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert