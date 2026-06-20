Landeshauptleutekonferenz beschließt Kärntner Anträge einstimmig

Bei der Landeshauptleutekonferenz wurden alle fünf Kärntner Anträge einstimmig angenommen. Die Beschlüsse betreffen das Rettungswesen, die Gemeindefinanzen, das Ehrenamt und die Justizversorgung.

Bei der jüngsten Landeshauptleutekonferenz in Innsbruck stießen die Kärntner Initiativen zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge auf große Zustimmung. Alle fünf von Kärnten eingebrachten Anträge wurden einstimmig beschlossen. Die Kernbereiche der Vorstöße umfassten die nachhaltige Finanzierung des Rettungswesens, die Stabilisierung der Gemeindefinanzen, die Absicherung des Ehrenamts sowie die Gewährleistung einer bürgernahen Justizversorgung.

„Wichtige Anlaufstellen“

Ein besonderer Fokus lag auf einem kurzfristig eingebrachten Antrag zur Absicherung regionaler Bezirksgerichte, um potenziellen Schließungen oder Zusammenlegungen entgegenzuwirken und den wohnortnahen Zugang zum Rechtssystem zu wahren. „Gerade im ländlichen Raum sind Bezirksgerichte wichtige Anlaufstellen: Sie sichern kurze Wege, stärken das Vertrauen in den Rechtsstaat und sind ein wichtiger Teil einer funktionierenden regionalen Infrastruktur“, so Landeshauptmann Daniel Fellner. „Ein Gericht in der Region ist mehr als ein Standort, es ist ein Stück Sicherheit und Verlässlichkeit für die Menschen. Gerade außerhalb der Ballungsräume müssen wir darauf achten, dass die Wege nicht weiter werden und Recht für alle gut erreichbar bleibt.“

Breite Unterstützung

Mit der geschlossenen Befürwortung bekennen sich die Bundesländer gemeinsam zu einer flächendeckenden Justizstruktur, einer Stärkung der kommunalen Finanzen als Basis der regionalen Entwicklung sowie der Förderung des gesellschaftlich essenziellen freiwilligen Engagements. Auch Kärntens Antrag zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen fand breite Unterstützung.