Schweres Unwetter in Greifenburg: Wunder bei Zelt-Einsturz, Stromausfälle und mehr

Die heutigen Unwetter fordern einige Unfälle und Schäden. So überschlug sich eine Autofahrerin in Greifenburg, es gab ein kleines Wunder beim Zeltfest und der Strom fiel aus.

Am 20. Juni 2026 zwischen 16 und 17 Uhr kam es im Orts- und Gemeindegebiet von Greifenburg zu heftigen Sturmböen mit einem totalen Stromausfall. Desweiteren kam im Bereich Emberg eine 2-fache Mutter beim Versuch ihren PKW vor dem Starkregen mit Hagelschlag in Sicherheit zu bringen, von der Straße ab und überschlug sich. Die Lenkerin erlitt offensichtlich lediglich leichte Verletzungen, der PKW wurde schwer beschädigt.

Felsbrocken rollte am Straßenrand

Auf der Gemeindestraße in Richtung Emberg lag ein ca. 1,5 Meter großer Felsbrocken am südlichen Straßenrand, welcher sich im unwegsamen Gelände gelöst und zu Tal gerollt sein dürfte. Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt weder ein Fahrzeug noch eine Person auf der Gemeindestraße.

Fast ein Wunder beim Zeltfest

Beim Waldfestgelände Greifenburg sollte ein Musikerfest anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Trachtenkapelle Greifenburg stattfinden. Dazu wurde im Eingangsbereich ein Partyzelt aufgestellt und verankert. Drei Männer versuchten dieses Zelt mit Körperkraft gegen den Sturm zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt wurden zwei Fichtenbäume (10m bzw. 20m hohe Bäume) durch den Sturm entwurzelt und stürzten in Richtung des Partyzeltes um. Die drei Männer konnten sich in letzter Sekunde aus dem Zelt retten, bevor dieses unter den beiden Fichtenbäumen begraben wurde.

Zahlreiche Einsatzkräfte

Zahlreiche Straßen und Keller standen unter Wasser bzw. wurden von umgestürzten Bäumen blockiert. Die Aufräumarbeiten dauern zum Teil noch an. Die Stromversorgung konnte nach ca. 45 min. wieder hergestellt werden. Im Einsatz standen bzw. stehen die FF Greifenburg, Hauzendorf und Bruggen sowie das Rote Kreuz Greifenburg, Polizeistreifen Greifenburg und Steinfeld sowie zahlreiche freiwillige Helfer.