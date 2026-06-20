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/ ©Anders Andersen/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Bad Kleinkirchheim
20/06/2026
Polizeimeldung

Schwerer E-Bike-Unfall auf Biketrail in Bad Kleinkirchheim

Ein 55-jähriger Tscheche stürzte am Samstag auf dem Flowtrail von der Kaiserburg und verletzte sich schwer. Nachfolgende Radfahrer und Freunde reagierten sofort.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag auf einem Biketrail in Bad Kleinkirchheim gekommen. Ein 55-jähriger tschechischer Staatsangehöriger war gegen 13:35 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Flowtrail von der Kaiserburg talwärts unterwegs. Im unteren Drittel der Strecke kam er zu Sturz und prallte gegen einen Baumstamm.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Seine Freunde leisteten sofort Erste Hilfe, während nachkommende Radfahrer die Rettungskette in Gang setzten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verunfallte mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen.

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