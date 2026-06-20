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/ ©Montage: Canva / Kärnten Netz
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stromausfall.
Mittlerweile sind fast alle Kunden wieder am Netz.
Kärnten
20/06/2026
Im ganzen Land

Unwetter in Kärnten sorgten für Stromausfälle in 2000 Haushalten

Nach schweren Gewittern saßen in Kärnten rund 2.000 Haushalte im Dunkeln, das bestätigte Kärnten Netz am Samstagabend.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Heftige Unwetter haben in Kärnten für eine unruhigen Nachmittag und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Auch bei Kärnten Netz liefen die Telefone heiß: Dutzende Haushalte meldeten im Laufe des Tages Stromausfälle.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Karte mit Stromausfällen.
©Kärnten Netz
In fast allen Bezirken kam es zu Stromausfällen.

Nur noch etwa 60 betroffen

Wie Robert Schmaranz von Kärnten Netz auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte, waren in der Spitze rund 2.000 Haushalte gleichzeitig ohne Strom. Die Techniker konnten die betroffenen Stellen jedoch rasch reparieren, sodass die Zahl der betroffenen Haushalte auf etwa 60 reduziert werden konnte. Mittlerweile sind fast alle Kunden wieder am Netz. Ebenso erklärt er, dass mit einer weiteren Gewitterfront die Zahl wieder steigen kann, allerdings zeigt er sich zuversichtlich, dass die meisten Haushalte wieder versorgt sind.

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