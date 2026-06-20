Mehrmals überschlagen: Alko-Fahrt endete für Lenkerin (33) am Fahrzeugdach

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der Klein St. Veiter Straße (L70) im Bezirk Klagenfurt-Land. Eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin kam von der Straße ab und überschlug sich.

Gegen 18 Uhr war eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Moosburg unterwegs. Im Bereich der Ortschaft St. Martin verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Die Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Im Zuge der Unfallerhebung durch die Polizei wurde mit der 33-Jährigen ein Alkomatentest durchgeführt, welcher eine schwere Alkoholisierung ergab. Insgesamt standen vier Feuerwehren mit 68 Einsatzkräften im Dienst. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die L70 für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden.