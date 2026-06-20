34 Grad und kräftige Gewitter: So gestaltet sich der Sonntag in Kärnten

Am Sonntag wird es in Kärnten wieder sehr heiß mit viel Sonne und bis zu 34 Grad, bevor am Nachmittag im Norden kräftige Gewitter aufziehen können.

Am Sonntag geht es in Kärnten mit viel Sonne und großer Hitze weiter. Am Vormittag ist es dabei gering bewölkt, teils auch wolkenlos, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen.

Gewitter am Nachmittag

Am Nachmittag machen sich zuerst über den Bergen vermehrt Quellwolken bemerkbar und nachfolgend können sich vom nördlichen Bergland ausgehend einzelne, aber erneut teils kräftige Wärmegewitter ausbilden. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, am Nachmittag hat es wieder 30 bis 34 Grad.