Auto überschlägt sich, landet am Dach: Lenkerin unverletzt

Am Samstagabend hatte eine Autofahrerin auf der L70 bei Feldkirchen Glück im Unglück. Sie kam mit ihrem Auto beim "Reiterberg" von der Fahrbahn ab und landete damit in der Böschung.

Auf der L70 Klein St. Veiterstrasse geriet gegen 18 Uhr die Lenkerin eines PKW im sogenannten „Reiterberg“ zwischen Kallitsch und Hart von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rollte ca. 20 Meter die abfallende Böschung entlang, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.

Frau blieb anscheinend unverletzt

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Martin, Feldkirchen, Radweg und Glanegg sowie von Rotem Kreuz und Polizei konnten die Frau rasch versorgen. Augenscheinlich unverletzt wurde sie trotzdem zur Kontrolle in das Krankenhaus verbracht. Die Straße war während der Aufräumungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Das beschädigte Unfallfahrzeug wurde von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen.