Unwetter in Kärnten: Schlammlawine, Stromausfälle und zig Einsätze

In Kärnten ging es gestern ab dem Nachmittag rund. Zahlreiche Unwettereinsätze forderten die Feuerwehren.

Am Samstag ging es wettertechnisch rund in Kärnten. Rund 2.000 Haushalte waren ohne Strom. Kärntenweit hatten die Feuerwehren alle Hände zu tun, um Unwetterschäden zu beseitigen.

In Greifenburg gab es ein kleines Wunder

Ein heftiges Unwetter hat am Samstag für ca. 20 Einsätze für die Feuerwehren der Gemeinde Greifenburg gesorgt. Mitunter kam es bei einem Zeltfest zu einem gefährlichen Vorfall. Drei Männer versuchten verzweifelt, ein Partyzelt mit reiner Muskelkraft gegen die Sturmböen zu sichern, als das Unglück geschah: Zwei riesige Fichten, eine 10 und eine 20 Meter hoch, wurden vom Wind entwurzelt und krachten direkt auf das Zelt. Nur durch eine blitzschnelle Reaktion konnten sich die Männer in allerletzter Sekunde ins Freie retten, bevor die tonnenschweren Bäume die Konstruktion komplett unter sich begruben.



Schlammlawine in Bad Bleiberg

Stundenlang wurden auch die Feuerwehren der Gemeinde Bad Bleiberg gefordert. Eine Schlammlawine verwüstete die Ortschaft. Auch in Villach und Umgebung gab es zahlreiche Einsätze. Unterführungen wurden überflutet, Keller mussten ausgepumpt werden. Auch eine Kaserne in Villach wurde Opfer des Unwetters. Hier drang Oberflächenwasser über eine Rampe in den Keller der Rohrkaserne.

Menschenrettungen

In Maria Rain fiel ein vom Blitz getroffener Baum auf die Fahrbahn. Auch die Wasserrettung hatte gestern generell einiges zu tun. So war ein Boot auf der Drau gekentert. Am Faaker See mussten SUP-Fahrer vor dem Unwetter gerettet werden. Generell waren kärntenweit die Feuerwehren mehr als gefordert.

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