Gewitterwarnung für Kärnten: Lokal Hagel und Sturmböen möglich

Gestern sorgten Unwetter kärntenweit für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Aber auch am Sonntagnachmittag kann es lokal zu Wärmegewittern kommen.

Am Samstag wütete am Nachmittag ein Unwetter kärntenweit. Am heutigen Sonntag scheint am Vormittag noch die Sonne und es wird wieder heiß. Allerdings kann es am Nachmittag wieder zu kräftigen Wärmegewittern kommen. Diese sollen aber nicht so extrem wie am Samstag ausfallen.

Auch am Sonntag werden Gewitter erwartet

„Heute Sonntag geht es mit viel Sonne und großer Hitze weiter. Zunächst liegen über vielen Niederungen aber noch Wolkenreste und Hochnebelfelder, die sich im Lauf des Vormittags auflösen. Am Nachmittag machen sich zuerst über den Bergen vermehrt Quellwolken bemerkbar und nachfolgend können sich vom nördlichen Bergland ausgehend einzelne, mitunter kräftige Wärmegewitter ausbilden“, heißt es seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, am Nachmittag hat es wieder 30 bis 34 Grad.

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Hagel und Sturmböen möglich

„Vor allem in Osttirol, Ober- und Mittelkärnten können Gewitter heftig ausfallen, lokal sind Hagel und Sturmböen möglich. Bis zum Abend könnten die Gewitter auch wieder das Klagenfurter Becken und das Unterkärntner Seengebiet erreichen“, berichtet David Kaufmann von tauernwetter.at. Insgesamt bilden sich heute aber deutlich weniger Gewitter als gestern. Am heißesten wird es im Klagenfurter Becken und im Rosental.

©Unwetterzentrale Die Unwetterzentrale (UWZ) gibt eine gelbe Vorwarnung für Kärnten aus, für Hagel und Gewitter.

Der Montag in Kärnten

Sonnig und heiß verläuft auch der Montag. Am Nachmittag können sich über den Bergen erneut große Quellwolken entwickeln und nachfolgend einige sehr kräftige Wärmegewitter, in einigen Regionen Kärntens bleibt es aber gewitterfrei. Die Frühtemperatur liegt zwischen 14 und 18 Grad, bis zum Nachmittag steigen die Werte auf 30 bis 33 Grad.

Heftige Unwetter am Samstag mit über 125 Feuerwehreinsätzen

Der Samstag begann mit brütender Hitze. Am heißesten wurde es in Ferlach mit 33,6 Grad, gefolgt von Dellach im Drautal mit 33,4 Grad sowie Lienz und St. Andrä im Lavanttal mit jeweils 33,3 Grad. Verbreitet lagen die Höchstwerte zwischen 32 und 33 Grad. Am Nachmittag und Abend zogen dann, wie vorhergesagt, teils heftige Gewitter vom Bergland bis in den Raum Villach und ins Klagenfurter Becken. Örtlich fielen in kurzer Zeit mehr als 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter.

Regenmengen in Kärnten: Villach: 66 l/m²

Bad Bleiberg: 48 l/m²

Spittal an der Drau: 39 l/m²

Nach Angaben der Landesalarm- und Warnzentrale sorgten die Unwetter für mehr als 125 Feuerwehreinsätze.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 08:11 Uhr aktualisiert