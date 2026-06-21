Bergrettung suchte E-Bike-Fahrer am Kitzelberg

Am Freitagabend unternahm ein Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem E-Bike eine Mountainbike-Tour im Bereich des Kitzelbergs, St. Kanzian am Klopeiner See. Dabei verirrte er sich dann.

Im Verlauf der Tour kam er vom markierten Weg ab und geriet in unwegsames Gelände. Aufgrund der schwierigen Orientierung fand der Mann selbstständig keinen sicheren Rückweg und setzte schließlich einen Notruf ab.

Mann konnte aufgefunden werden

Die Bergrettung Bad Eisenkappel wurde um 22.24 Uhr alarmiert. Nach raschem Ausrücken und dank der vorhandenen GPS-Koordinaten wurde der Mann schnell lokalisiert. Dank des koordinierten Einsatzes konnte der Mann in kurzer Zeit aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte begleiteten ihn anschließend sicher zurück zum nächstgelegenen Forstweg. Der Betroffene blieb unverletzt und konnte die Heimreise eigenständig antreten.