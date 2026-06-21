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Bild auf 5 Minuten zeigt die Floriani im Einsatz
Die Floriani arbeiteten stundenlang um die Spuren der Schlammlawine zu beseitigen.
Bad Bleiberg
21/06/2026
Unwetter

Schlammlawine in Villach-Land: „Waren bis 2 Uhr nachts im Einsatz“

Am Samstagnachmittag ging eine Schlammlawine in Bad Bleiberg ab. Der Ort war ziemlich verwüstet, die Einsatzkräfte gefordert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Am gestrigen Nachmittag heulte die Sirene in Bad Bleiberg. Eine Schlammlawine war im Bereich des Dobratsch abgegangen und verwüstete den Ort. Die Ortseinfahrt wurde gesperrt, die Floriani arbeiteten stundenlang, um den Dreck und Co. zu beseitigen.

Bis 2 Uhr nachts gearbeitet

Der Einsatzleiter der Feuerwehren vor Ort, Herbert Walder, erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Wir haben bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Derzeit machen wir noch Nachräumarbeiten, aber die Straße ist wieder befahrbar“. Die Einsatzkräfte kontrollieren Bäche, geben Einlaufschächte wieder frei.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Schlammlawine.
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Die Bleiberger Ortschaft…
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…wurde von einer…
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Schlammlawine.
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…Schlammlawine getroffen.
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Die Einsatzkräfte…
Bild auf 5 Minuten zeigt Bad Bleiberg nach den Aufräumarbeiten vom Unwettereinsatz in Villach
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…arbeiteten stundenlang.
Bild auf 5 Minuten zeigt Bad Bleiberg nach den Aufräumarbeiten vom Unwettereinsatz in Villach
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Bild auf 5 Minuten zeigt Bad Bleiberg nach den Aufräumarbeiten vom Unwettereinsatz in Villach
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Schlammlawine kann wieder abgehen

Walder ergänzt: „Am Dobratsch ist noch genug Material, das eine weitere Schlammlawine abgehen kann. Das ist aber nicht ungewöhnlich, das kann jederzeit bei solchen Unwettern passieren“. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz:

FF Bad Bleiberg

FF Kreuth

Polizei

Straßenmeisterei Villach-Land

Gemeinde Bad Bleiberg

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