Schlammlawine in Villach-Land: „Waren bis 2 Uhr nachts im Einsatz“

Am Samstagnachmittag ging eine Schlammlawine in Bad Bleiberg ab. Der Ort war ziemlich verwüstet, die Einsatzkräfte gefordert.

Am gestrigen Nachmittag heulte die Sirene in Bad Bleiberg. Eine Schlammlawine war im Bereich des Dobratsch abgegangen und verwüstete den Ort. Die Ortseinfahrt wurde gesperrt, die Floriani arbeiteten stundenlang, um den Dreck und Co. zu beseitigen.

Bis 2 Uhr nachts gearbeitet

Der Einsatzleiter der Feuerwehren vor Ort, Herbert Walder, erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Wir haben bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Derzeit machen wir noch Nachräumarbeiten, aber die Straße ist wieder befahrbar“. Die Einsatzkräfte kontrollieren Bäche, geben Einlaufschächte wieder frei.

©5 Minuten | Die Bleiberger Ortschaft… ©5 Minuten | …wurde von einer… ©5 Minuten | …Schlammlawine getroffen. ©5 Minuten | Die Einsatzkräfte… ©5 Minuten | …arbeiteten stundenlang. ©5 Minuten ©5 Minuten

Schlammlawine kann wieder abgehen

Walder ergänzt: „Am Dobratsch ist noch genug Material, das eine weitere Schlammlawine abgehen kann. Das ist aber nicht ungewöhnlich, das kann jederzeit bei solchen Unwettern passieren“. Verletzt wurde niemand.