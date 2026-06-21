Kärntens Hitzeschutzplan: „Haß is`!“

Ein Blick auf die Quecksilbersäule des Thermometers, alternativ auf dessen Digitalanzeige oder Blicke auf die Smartphone-App und wir wissen: Haß is`! Wie gut, dass Kärnten (aber auch die gesamte Republik) einen Hitzeschutzplan hat

5 Minuten hat ihn sich angeschaut und siehe da: Es fühlt sich alles gleich viel kühler an.

Immer, wenn’s heiß wird, „aktivieren“ unsere Behörden den sogenannten „Hitzeschutzplan“. Kommt es zu einer Hitzewarnung der GeoSphere, wird das über verschiedene Medien an die Bevölkerung kommuniziert.

„Jeder weiß, dass es heiß wird“

Etwa über Nachrichtensendungen und Wetterberichte im Fernsehen und Radio sowie auf verschiedenen sozialen Plattformen. Damit wird’s zwar um kein Zehntelgrad kühler, aber jeder weiß, dass es heiß wird. Skeptiker werden an dieser Stelle einwerfen: Das weiß ich auch ohne Hitzeschutzplan. Ja, schon. Aber jetzt ist Ihnen behördlich anerkannt heiß. Überdies wird vom Amt der Kärntner Landesregierung eine Mail verschickt, die über die GeoSphere an die kritische Infrastruktur weitergeleitet wird. Hierzu zählen Gemeinden, Spitäler, Pflegeheime und vieles mehr.

32 Seiten lang

Durchaus anerkennenswerte 32 Seiten umfasst der Hitzeschutzplan. Nun werden Schandmäuler fragen: Wenn uns die Behörden schon mitteilen, was wir ohnehin selbst bemerken, gibt´s dann wenigstens irgendwelche Gegenmaßnahmen? Hitzefrei an der Baustelle auf der Autobahn? Schulfrei wegen überhitzter Klassenzimmer? Klimageräte in den Spitälern? Wenigstens Fächer für schwitzende Beamte? Fehlanzeige, nix da. Aber wir erhalten behördlich verfügte Verhaltenstipps. Etwa viel Wasser trinken, die Wohnung tagsüber verdunkeln, dafür nächtens lüften, die pralle Sonne vermeiden, Laubbäume pflanzen oder Sonnensegel hissen. Eingangs erwähnte Skeptiker und Schandmäuler werden hier wieder einwerfen, dass es damit ja um kein Grad weniger heiß wird. Also, Freunde, so geht´s aber echt nicht! Wenn das die Behörden anraten, dann hisst wenigstens Sonnensegel. Wenn jeder tut, was er glaubt tun zu können, wird das nichts mit der Kühlung.