Feuerwehr sorgte für die Sicherheit bei einem Konzert

Im Zuge einer Konzertveranstaltung im Stadtgebiet von Friesach stand die Freiwillige Feuerwehr Friesach mit sämtlichen Fahrzeugen zur Absicherung des Veranstaltungsbereiches im Einsatz.

Die Einsatzfahrzeuge wurden als mobile Schutz- und Sperrfahrzeuge an den Zufahrten positioniert, um den Veranstaltungsbereich bestmöglich abzusichern,

Die Einsatzfahrzeuge wurden als mobile Schutz- und Sperrfahrzeuge an den Zufahrten positioniert, um den Veranstaltungsbereich bestmöglich abzusichern,

Die Einsatzfahrzeuge wurden als mobile Schutz- und Sperrfahrzeuge an den Zufahrten positioniert, um den Veranstaltungsbereich bestmöglich abzusichern und die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Absicherung verlief einwandfrei

Durch diese Maßnahmen konnte die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse durchgeführt werden. Nach dem planmäßigen Veranstaltungsende wurde die Absicherung wieder aufgehoben und die Einsatzbereitschaft hergestellt.