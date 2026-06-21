Hitze in Kärnten hält an: Auch die Gewittergefahr

Bis einschließlich Donnerstag bleibt es nach derzeitigem Stand durchwegs heiß. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht sicher. Die Gewittergefahr bleibt bis Mittwoch erhöht und geht frühestens am Donnerstag zurück. In Hermagor wurden am Samstag übrigens 34,5 Grad gemessen. Wie heiß war es bei dir?

Bleibt die Hitze?

Vieles spricht aber dafür, dass die Hitze bis zum kommenden Wochenende anhält und die Höchstwerte an einigen Wetterstationen die gesamte kommende Woche über 30 Grad bleiben. „Ganz sicher ist das noch nicht. Einige Modellrechnungen lassen die Hitzewelle sogar bis in den Juli hinein andauern, diese Berechnungen sind allerdings mit erheblichen Unsicherheiten behaftet“, sagt David Kaufmann von tauernwetter.at.

Die Wochenübersicht: Montag: 22 bis 33 Grad. Ab dem frühen Nachmittag Regenschauer und Gewitter, zuerst in Mittelkärnten, in den Nockbergen und im Lavanttal, vereinzelt Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. Am ehesten trocken bleibt es in Osttirol, im Bereich der Tauern und im Klagenfurter Becken.

22 bis 33 Grad. Ab dem frühen Nachmittag Regenschauer und Gewitter, zuerst in Mittelkärnten, in den Nockbergen und im Lavanttal, vereinzelt Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. Am ehesten trocken bleibt es in Osttirol, im Bereich der Tauern und im Klagenfurter Becken. Dienstag: 22 bis 32 Grad. Vom Bergland ausgehend einige Schauer und Gewitter, die sich bis in einige Kärntner Täler ausbreiten, stellenweise mit kräftigem Regen oder Hagel. In Osttirol erst am Abend einzelne Schauer.

22 bis 32 Grad. Vom Bergland ausgehend einige Schauer und Gewitter, die sich bis in einige Kärntner Täler ausbreiten, stellenweise mit kräftigem Regen oder Hagel. In Osttirol erst am Abend einzelne Schauer. Mittwoch: 22 bis 32 Grad. Im Tagesverlauf erneut Schauer und Gewitter, die meisten Gewitter Osten und Süden, etwa vom Lavanttal über das Jauntal bis ins Gurktal. In Osttirol und im Bereich der Hohen Tauern bleibt es teilweise bis zum Abend sonnig und trocken.

22 bis 32 Grad. Im Tagesverlauf erneut Schauer und Gewitter, die meisten Gewitter Osten und Süden, etwa vom Lavanttal über das Jauntal bis ins Gurktal. In Osttirol und im Bereich der Hohen Tauern bleibt es teilweise bis zum Abend sonnig und trocken. Donnerstag: 24 bis 33 Grad. Nach derzeitigem Stand weiterhin sehr sonnig und dieses Mal überwiegend trocken, erst ab dem späten Nachmittag sind im Bergland ganz vereinzelt Wärmegewitter möglich. Quelle: tauernwetter.at

Wann spricht man von einer Hitzewelle?

In Österreich spricht man offiziell von einer Hitzewelle, wenn die Tageshöchsttemperatur an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 30 Grad Celsius erreicht oder überschreitet. Diese Definition wird unter anderem von der GeoSphere Austria verwendet. Ein einzelner heißer Tag wird in der Meteorologie als „Tropentag“ bezeichnet, erst die Aneinanderreihung von mindestens drei solcher Tage bündelt das Ereignis zu einer Hitzewelle. Je nach Intensität und Dauer kann eine Hitzewelle in verschiedene Warnstufen unterteilt werden, da die gesundheitliche Belastung für den menschlichen Organismus, insbesondere bei mangelnder nächtlicher Abkühlung, mit jedem zusätzlichen Hitzetag massiv zunimmt.