100. Geburtstag: Radio Uno Kärnten feiert Peter Alexander im „SchlagerCocktail“

Am heutigen Sonntag steht der Wiener Publikumsliebling, dessen Stimme, Charme und Eleganz bis heute unvergessen sind, im Mittelpunkt des Programms. Der SchlagerCocktail verwandelt sich von 14 bis 17 Uhr in eine liebevolle musikalische Hommage an den Künstler. Bereits mit dem Opener „Café au lait“ setzt die Sendung ein Zeichen für diesen Nachmittag, der ganz im Zeichen Peter Alexanders steht.

Hits der 60er- und 70er-Jahre

Mehrere seiner Titel ziehen sich durch das dreistündige Programm und treffen auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Duos, Kultsongs, Schlager-Raritäten, Hits der 60er- und 70er-Jahre, volkstümlichen Melodien sowie Musik aus Österreich. Ergänzt wird die Sendung durch einen Schwerpunkt über Chris Andrews, dessen Songs bis heute echte Ohrwürmer geblieben sind, sowie durch Francine Jordis „Mutmacher-Song“ als aktuellen Schlager-Tipp. Präsentiert wird der Radio-Nachmittag von Sophie Serschen und Georg Unterkofler, die den SchlagerCocktail auf Radio Uno Kärnten mit hörbarer Leidenschaft gestalten.