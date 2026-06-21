Glück im Unglück: Riesenfichten krachten auf Festzelt in Kärnten

Ein Unwetter entwurzelte zwei Riesenfichten, welche direkt auf ein kleines Festzelt in Greifenburg krachten. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Zwei riesige Fichten, eine 10 und eine 20 Meter hoch, wurden vom Wind entwurzelt und krachten direkt auf das Zelt.

Zwei riesige Fichten, eine 10 und eine 20 Meter hoch, wurden vom Wind entwurzelt und krachten direkt auf das Zelt.

Wie gestern bereits berichtet, kam es zu zahlreichen Unwettern in Kärnten. Während die Florianis im Dauereinsatz standen, mussten auch zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder gar abgebrochen werden.

Veranstaltungsfläche verwüstet

Betroffen davon war auch die Trachtenkapelle Greifenburg, welche in den sozialen Medien schrieb: „Aufgrund des starken Gewitters, das übers Tal gezogen ist, ist es uns heute leider nicht möglich, unser Musikertreffen durchzuführen.“ Im Anhang posteten sie ein Bild von starkem Regen und umgekippten Bäumen.

Video zeigt Vorfall

Zwei riesige Fichten, eine 10 und eine 20 Meter hoch, wurden vom Wind entwurzelt und krachten direkt auf ein Zelt. „Ein Baum ist genau beim Eingang umgestürzt und wir sind froh, dass niemandem etwas passiert ist.“ Ein Video hielt den Moment fest, unterhalb befanden sich mehrere Personen, welche versuchten, das Zelt am Boden zu halten. Für den Folgetag, also heute, gab es Entwarnung: „Wir räumen alles zusammen und unser Frühschoppen findet wie geplant statt“, schrieb die Kapelle über die Veranstaltung, welche heute bereits stattfand.