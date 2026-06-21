„WörtherSee Classics“: Ein Vierteljahrhundert im Zeichen des Wohlklangs

In Klagenfurt starteten am Donnerstag die 25. WörtherSee Classics unter dem Motto "zum WOHLklang." Das Festival bietet bis heute hochkarätige Konzerte von Klassik bis zur Moderne.

Mit einem festlichen Konzert im Konzerthaus Klagenfurt wurde am Donnerstagabend die 25. Ausgabe der WörtherSee Classics feierlich eröffnet. Das renommierte Musikfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto „zum WOHLklang“ und spannt bis zum 21. Juni einen musikalischen Bogen, der von den großen klassischen Meisterwerken bis hin zur zeitgenössischen Musik reicht.

Kulturerlebnisse für Einheimische und Gäste

Eröffnet wurde das Jubiläum von Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig, die das Festival als einen der Höhepunkte des Kärntner Kultursommers würdigte: „Die WörtherSee Classics zeigen Jahr für Jahr, wie reich und vielfältig unser Kulturland ist. Sie verbinden musikalische Exzellenz mit der besonderen Atmosphäre Kärntens und schaffen unvergessliche Kulturerlebnisse für Einheimische und Gäste gleichermaßen.“ Seit dem Gründungsjahr 2002 stellt das Festival jene fünf Komponisten in den Mittelpunkt, deren Schaffen eng mit dem Wörthersee verknüpft ist: Gustav Mahler, Alban Berg, Johannes Brahms, Anton von Webern und Hugo Wolf.

„Musikalischer Wohlklang im besten Sinn“

Im Rahmen der Eröffnung sprach Kulturreferentin Schaunig Intendantin Elena Denisova, dem künstlerischen Leiter Alexei Kornienko sowie dem gesamten Team ihren Dank aus. Mit großer Leidenschaft und hoher Qualität bereichere das Festival seit mittlerweile 25 Jahren das kulturelle Leben Kärntens und sei aus dem sommerlichen Veranstaltungsreigen des Landes nicht mehr wegzudenken: „Die WörtherSee Classics stehen für musikalischen Wohlklang im besten Sinn: für Begegnung, Inspiration und die Kraft der Musik, Menschen zu berühren und miteinander zu verbinden“, so Schaunig.