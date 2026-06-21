Hagel und Starkregen möglich: Kräftige Gewitterzelle zieht über Kärnten
Nach schweren Unwettern drohen in Kärnten neue Gewitter. Laut Skywarn Austria liegt die kräftigste Zelle über dem Gurktal. Es ist mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.
Wie bereits berichtet, soll es nach den schweren Unwettern gestern auch heute wieder zu möglichen Gewittern kommen. Die kräftigste Zelle des Landes liegt nun über dem Gurktal, wie Skywarn Austria berichtet.
Wie bereitest du dich auf Gewitter vor?
Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich
„Diese zieht langsam südwärts, ob sie das Glantal oder gar das Klagenfurter Becken erreicht, lässt sich noch nicht abschätzen. Es ist mit Starkregen, Hagel bis 3 cm und Sturmböen zu rechnen“, heißt es. Auch ein Blick auf die Wetterkarte der Österreichischen Unwetterzentrale zeigt eine entsprechende Gefahrenlage: Teile von St. Veit an der Glan und Feldkirchen sind bereits rot eingefärbt, während der umliegende Bereich vorerst orange bleibt.
Steiermark und Oberösterreich ebenso betroffen
Weitere Zellen befinden sich in Oberösterreich und der Steiermark, genauer gesagt im Mühlviertel, nördlich von Hartberg und südlich von Vöcklabruck. Lokal sind hier Starkregen, Hagel bis zu 2 cm und Sturmböen möglich.