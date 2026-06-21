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/ ©Montage: Canva/Österreichischen Unwetterzentrale
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Wetterkarte.
Für das Gurktal sowie Teile von St. Veit an der Glan und Feldkirchen wurde bereits eine hohe Unwetter-Warnstufe ausgerufen.
Kärnten
21/06/2026
Unwetter am Sonntag

Hagel und Starkregen möglich: Kräftige Gewitterzelle zieht über Kärnten

Nach schweren Unwettern drohen in Kärnten neue Gewitter. Laut Skywarn Austria liegt die kräftigste Zelle über dem Gurktal. Es ist mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
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Wie bereits berichtet, soll es nach den schweren Unwettern gestern auch heute wieder zu möglichen Gewittern kommen. Die kräftigste Zelle des Landes liegt nun über dem Gurktal, wie Skywarn Austria berichtet.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor?

Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig.
Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen.
Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus.
Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet.

Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich

„Diese zieht langsam südwärts, ob sie das Glantal oder gar das Klagenfurter Becken erreicht, lässt sich noch nicht abschätzen. Es ist mit Starkregen, Hagel bis 3 cm und Sturmböen zu rechnen“, heißt es. Auch ein Blick auf die Wetterkarte der Österreichischen Unwetterzentrale zeigt eine entsprechende Gefahrenlage: Teile von St. Veit an der Glan und Feldkirchen sind bereits rot eingefärbt, während der umliegende Bereich vorerst orange bleibt.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Wetterkarte.
©Österreichischen Unwetterzentrale
Ein Blick auf die Unwetterkarte.

Steiermark und Oberösterreich ebenso betroffen

Weitere Zellen befinden sich in Oberösterreich und der Steiermark, genauer gesagt im Mühlviertel, nördlich von Hartberg und südlich von Vöcklabruck. Lokal sind hier Starkregen, Hagel bis zu 2 cm und Sturmböen möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 15:57 Uhr aktualisiert
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