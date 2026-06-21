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/ ©Montage: BMI/ Pachauer/ Pixabay
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt zwei Polizisten vor einem Unfallwrack.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Vorfall.
Liebenfels
21/06/2026
Verkehrsunfall

In Liebenfels: Lenkerin (72) kam von Fahrbahn ab und landete im Straßengraben

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Liebenfels ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin Verletzungen erlitt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war mit ihrem Wagen auf der Liemberger Landesstraße (L68) unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug steuerte in der Folge in den angrenzenden Straßengraben.

Verletzungen unbestimmten Grades

Die Lenkerin zog sich durch den Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst die verunfallte Seniorin zur weiteren medizinischen Behandlung in das UKH Klagenfurt. Neben den Rettungskräften stand auch die Freiwillige Feuerwehr Liebenfels im Einsatz, die den Unfallort mit einer Stärke von rund 20 Einsatzkräften absicherte.

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