Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber der Ara Flugrettung.
Die Helfer unterstützten die Crew des Rettungshubschraubers RK1 und transportierten eine verunfallte Person zum Hubschrauber.
Rennweg am Katschberg
21/06/2026
Unfallunterstützung

Kärntner Feuerwehr unterstützte Hubschraubercrew bei Personenrettung

Nach einem Sirenenalarm um 14:17 Uhr eilte die Feuerwehr Rennweg zu einer Tragehilfe herbei.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg am Katschberg wurden heute um 14:17 Uhr per Sirenenalarm alarmiert. Grund für den Einsatz war eine angeforderte Tragehilfe.

Verunfallte Person transportiert

Die Feuerwehrleute rückten aus, um die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 zu unterstützen. Ihre Aufgabe bestand darin, eine verunfallte Person sicher zum bereitstehenden Hubschrauber zu transportieren. Abschließend wünschten die Einsatzkräfte eine rasche Genesung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: