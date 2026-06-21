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Kärntner Feuerwehr unterstützte Hubschraubercrew bei Personenrettung
Nach einem Sirenenalarm um 14:17 Uhr eilte die Feuerwehr Rennweg zu einer Tragehilfe herbei.
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg am Katschberg wurden heute um 14:17 Uhr per Sirenenalarm alarmiert. Grund für den Einsatz war eine angeforderte Tragehilfe.
Verunfallte Person transportiert
Die Feuerwehrleute rückten aus, um die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 zu unterstützen. Ihre Aufgabe bestand darin, eine verunfallte Person sicher zum bereitstehenden Hubschrauber zu transportieren. Abschließend wünschten die Einsatzkräfte eine rasche Genesung.
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