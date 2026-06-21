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/ ©Feuerwehr Sachsenburg
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Waldbrand.
Die Einsatzkräfte wurden zu einem Waldbrand alarmiert.
Sachsenburg
21/06/2026
Am Sonntag

Aus der Luft: Einsatzkräfte verhinderten Waldbrand in Kärnten

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenburg blicken auf ein arbeitsreiches Wochenende zurück. Gleich zwei anspruchsvolle Einsätze forderten die Helfer am Samstag und Sonntag.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand im Bereich Nigglaigraben alarmiert. Da das Gelände vor Ort extrem unwegsam war, gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig, wie die Feuerwehr erklärt. Die Bekämpfung des Feuers konnte schließlich mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers durchgeführt werden. Durch das rasche Eingreifen gelang es, eine weitere Ausbreitung des Brandes erfolgreich zu verhindern.

Gekenterte Schlauchboote auf der Drau am Samstag

Bereits am Vortag hatten die Kameraden der Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Am Samstag mussten die Einsatzkräfte zu einer Personenrettung auf die Drau ausrücken. Dort waren zuvor mehrere Schlauchboote gekentert, wir haben berichtet.

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