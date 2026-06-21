Unfall auf 2.200 Metern Höhe: Wanderer (68) am Rinsennock per Hubschrauber gerettet

Ein 68-jähriger deutscher Wanderer stürzte am Sonntagmittag auf dem Rinsennock in Kärnten in rund 2.200 Metern Höhe. Nach einer Seilbergung flog ihn der Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach.

Bei einer Wanderung auf dem Rinsennock in der Gemeinde Reichenau ist am Sonntagmittag ein 68-jähriger Mann aus Deutschland in einer Seehöhe von rund 2.200 Metern zu Sturz gekommen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Per Rettungshubschrauber ins LKH Villach gebracht

Er erlitt dabei eine Verletzung, die eine Fortsetzung der Wanderung unmöglich machte. Nachdem der Verunfallte selbstständig die Rettungskräfte alarmiert hatte, wurde er mittels Seil geborgen. Der Rettungshubschrauber RK1 brachte den verletzten Mann anschließend in das LKH Villach.