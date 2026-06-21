Wie gut sind Kärntens Bahnhöfe? Fahrgäste testen die Qualität im Land

Neben der Mängelerfassung sind die Teilnehmenden dazu eingeladen, ihren persönlichen Favoriten unter den Haltestellen zu benennen.

Neben der Mängelerfassung sind die Teilnehmenden dazu eingeladen, ihren persönlichen Favoriten unter den Haltestellen zu benennen.

Die Qualität von Haltestellen und Verkehrsstationen entscheidet maßgeblich darüber, wie attraktiv das Zugfahren für Pendlerinnen, Pendler und Reisende wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund hat die Mobilitätsorganisation VCÖ eine groß angelegte Initiative gestartet, um die Infrastruktur im südlichsten Bundesland genauer zu beleuchten. Mit fast 100 Bahnhöfen und Bahnhaltestellen verfügt Kärnten über ein weit verzweigtes Netz, dessen Nutzen nun auf den Prüfstand gestellt wird.

Kriterienkatalog mit 15 Punkten

Im Zentrum der Untersuchung steht ein Kriterienkatalog: Die Erreichbarkeit, Barrierefreiheit sowie der Komfort vor Ort spielen eine tragende Rolle bei der Gesamtbeurteilung. VCÖ-Experte Michael Schwendinger zählt wichtige Kriterien auf: „Es kommt nicht nur auf die Anzahl der Bahnhöfe an, sondern auch auf ihre Qualität. Es ist unter anderem wichtig, dass die Bahnhöfe auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut und sicher erreichbar sind, dass sie barrierefrei und sauber sind und einen witterungsgeschützten Wartebereich haben“ Neben dem Komfort spielt auch die technische Ausstattung eine wesentliche Rolle. Ein stabiles Netz an Ticketautomaten gilt nach wie vor als unverzichtbare Säule des Vertriebs, selbst im Zeitalter digitaler Smartphone-Apps: Österreichweit wurden im Vorjahr stolze 30,4 Prozent der rund 60 Millionen von den ÖBB vertriebenen Fahrkarten direkt an den Automaten erworben.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bis 31. Juli möglich

Die Evaluation erfolgt anhand von 15 spezifischen Qualitätsmerkmalen. Neben der Mängelerfassung sind die Teilnehmenden dazu eingeladen, ihren persönlichen Favoriten unter den Haltestellen zu benennen. „Wir wollen gemeinsam mit den Fahrgästen aufzeigen, wo es bei Bahnhöfen Verbesserungsbedarf gibt“, ergänzt Schwendinger. Fahrgäste können ihre Erfahrungen und Rückmeldungen noch bis zum 31. Juli digital einreichen.