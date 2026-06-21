Hitze setzt sich fort: 33 Grad und kräftige Gewitter in Kärnten erwartet

Heißer Wochenstart mit Gewitterpotenzial in Kärnten: Am Montag klettern die Werte auf bis zu 33 Grad, am Nachmittag kann es allerdings ungemütlich werden.

Während der Vormittag noch weitgehend ungestört verläuft, brauen sich im Laufe des Nachmittags vor allem über den Bergen erneut große Quellwolken zusammen.

Während der Vormittag noch weitgehend ungestört verläuft, brauen sich im Laufe des Nachmittags vor allem über den Bergen erneut große Quellwolken zusammen.

Der hochsommerliche Charakter des Wetters bleibt in Kärnten auch zu Beginn der neuen Woche erhalten. Am Montag dominiert in weiten Teilen des Landes strahlender Sonnenschein, begleitet von hochsommerlichen Temperaturen. Doch im Tagesverlauf steigt das Risiko für lokale Gewitter.

Über 30 Grad und große Quellwolken

Während der Vormittag noch weitgehend ungestört verläuft, brauen sich im Laufe des Nachmittags vor allem über den Bergen erneut große Quellwolken zusammen. Diese können sich in weiterer Folge zu einigen sehr kräftigen Wärmegewittern entwickeln. Weitere Gewitter können vor allem im Bergland mit dabei sein. Auch die Temperaturen bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau: „Die Frühtemperatur liegt zwischen 14 und 18 Grad, bis zum Nachmittag steigen die Werte auf 30 bis 33 Grad“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria abschließend.