60 Mann vor Ort: Baum fing nach Blitzschlag Feuer

Ein aufmerksamer Wanderer und der rasche Einsatz des Polizeihubschraubers „Libelle“ haben am Sonntag einen größeren Waldbrand in der Gemeinde Sachsenburg verhindert. Ein Blitzschlag hatte einen Baum in Brand gesetzt.

Am Sonntagvormittag, dem 21. Juni 2026, bemerkte ein 56-jähriger Mann aus Deutschland von der Preiml Alm aus eine Rauchentwicklung. Am gegenüberliegenden Hang, in einer Seehöhe von etwa 1.800 Metern, stand ein Baum in Flammen. Wir haben berichtet: Aus der Luft: Einsatzkräfte verhinderten Waldbrand in Kärnten. Der Urlauber zögerte nicht lange und verständigte die Einsatzkräfte.

Baum in Brand

Vor Ort standen die Bergretter und Feuerwehrleute vor einer Herausforderung: Die Brandstelle im Ortsteil Obergottesfeld (Kärnten) war aufgrund der extremen Steilheit weder mit Fahrzeugen noch zu Fuß erreichbar. Daher wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ für einen Erkundungsflug angefordert. Dieser stellte fest, dass neben dem einzelnen Baum bereits eine kleine Fläche von rund zehn Quadratmetern unterhalb des Berggipfels „Rastl“ brannte. Eine Ausbreitung des Feuers auf den umliegenden Wald drohte.

Löscharbeiten aus der Luft

Da ein Löschangriff am Boden unmöglich war, übernahm die „Libelle“ die Brandbekämpfung aus der Luft. Der Hubschrauber flog zahlreiche Rotationen, um Wasser zielgerichtet über den Flammen abzuwerfen. Die Freiwilligen Feuerwehren Sachsenburg und Möllbrücke, die mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort waren, stellten im Tal die kontinuierliche Löschwasserversorgung für die Hubschrauber-Flüge sicher. Es konnte gegen 14.30 Uhr schließlich „Brand-Aus“ geben. Als Ursache für das Feuer wird nach aktuellen Informationen der Polizei ein Blitzschlag angenommen.