Gewitter in Sittersdorf: Blitz legte Trafostation lahm

Ein Blitzeinschlag in eine Trafostation in der Gemeinde Sittersdorf führte am Sonntagabend zu einem Stromausfall. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz.

Am Sonntag, 21. Juni 2026, abends, schlug ein Blitz in eine Trafostation in der Gemeinde Sittersdorf (Kärnten) ein und beschädigte einen Überspannungsableiter. „Auf Grund des Blitzschlages kam es zu einem Stromausfall in der unmittelbaren Umgebung“, berichtet die Kärntner Polizei. „Der Stördienst des Energieversorgers ist im Einsatz“. Der Schaden beträgt wenige Tausend Euro. Im Einsatz standen die FF Miklauzhof und Rückersdorf mit rund 30 Personen.