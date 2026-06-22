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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren rückten nach dem Blitzeinschlag aus.
Sittersdorf
22/06/2026
Stromausfall

Gewitter in Sittersdorf: Blitz legte Trafostation lahm

Ein Blitzeinschlag in eine Trafostation in der Gemeinde Sittersdorf führte am Sonntagabend zu einem Stromausfall. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Am Sonntag, 21. Juni 2026, abends, schlug ein Blitz in eine Trafostation in der Gemeinde Sittersdorf (Kärnten) ein und beschädigte einen Überspannungsableiter. „Auf Grund des Blitzschlages kam es zu einem Stromausfall in der unmittelbaren Umgebung“, berichtet die Kärntner Polizei. „Der Stördienst des Energieversorgers ist im Einsatz“. Der Schaden beträgt wenige Tausend Euro. Im Einsatz standen die FF Miklauzhof und Rückersdorf mit rund 30 Personen.

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