Heu überhitzte: Feuerwehren verhinderten Schlimmes

Am Montagmorgen um 6.22 Uhr, wurden zahlreiche Feuerwehren des Abschnitts Lieser-/Maltatal mittels Sirenenalarm zu einem überhitzten Heustock in den Ortsteil Puchreit (Gemeinde Krems) alarmiert.

Beim Eintreffen am Einsatzort konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr Eisentratten bereits eine leichte Rauchentwicklung aus dem in der Tenne gelagerten Heu feststellen. Umgehend wurde der Errichtung einer Zubringerleitung aus dem Nöringbach begonnen, um im Ernstfall rasch reagieren zu können.

Feuerwehren verhinderten Schlimmeres

Parallel dazu starteten die Einsatzkräfte mit dem Ausräumen des überhitzten Heus aus der Tenne. Das Material wurde ins Freie verbracht und dort fachgerecht aufgelockert, wodurch eine kontrollierte Abkühlung des Heus erreicht werden konnte. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden.

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