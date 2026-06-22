Gewitterwarnung für Kärnten: Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich
Auch heute ist am Vormittag die Sonne in Kärnten präsent. Aber schon ab Mittag beginnt es über den Bergen zu brodeln und im Laufe des Nachmittags kann es dann kärntenweit gewittern.
Am Samstag wütete kärntenweit ein ordentliches Unwetter. Zahlreiche Feuerwehren waren deswegen im Einsatz. Auch am heutigen Montag kann es zu Gewittern kommen, begleitet von Starkregen, Sturmböen und kleinem Hagel.
Starkregen, Hagel und Sturmböen am Montag
„Wir haben auch heute noch eine labile Luft über Kärnten. Ausgehend von den Bergen wird es im Laufe des Tages deswegen auch wieder gewittern“, sagt GeoSphere Meteorologe Andreas Mansberger auf Anfrage von 5 Minuten. Die Gewitter werden teilweise mit Starkregen, Sturmböen und lokal kleinem Hagel begleitet. Am Nachmittag kann es auch in Villach und im Klagenfurter Becken wettern. Am meisten betroffen ist heute aber das Bergland.
Hast du das Gefühl, dass Starkregen und Unwetter zunehmen?
Dienstag Gewittergefahr noch höher
Auch der Dienstag bringt Gewitter mit sich. Hier herrscht ähnliches Wetter dann wie am Montag, die Gewitterneigung nimmt aber noch mehr zu. Kärntenweit kann man mit Starkregen, Wind und auch kleinem Hagel rechnen.