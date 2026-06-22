Gewitterwarnung für Kärnten: Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich

Auch heute ist am Vormittag die Sonne in Kärnten präsent. Aber schon ab Mittag beginnt es über den Bergen zu brodeln und im Laufe des Nachmittags kann es dann kärntenweit gewittern.

Am Montag und auch am Dienstag kann es teilweise ungemütlich werden in Kärnten.

Am Montag und auch am Dienstag kann es teilweise ungemütlich werden in Kärnten.

Am Samstag wütete kärntenweit ein ordentliches Unwetter. Zahlreiche Feuerwehren waren deswegen im Einsatz. Auch am heutigen Montag kann es zu Gewittern kommen, begleitet von Starkregen, Sturmböen und kleinem Hagel.

Starkregen, Hagel und Sturmböen am Montag

„Wir haben auch heute noch eine labile Luft über Kärnten. Ausgehend von den Bergen wird es im Laufe des Tages deswegen auch wieder gewittern“, sagt GeoSphere Meteorologe Andreas Mansberger auf Anfrage von 5 Minuten. Die Gewitter werden teilweise mit Starkregen, Sturmböen und lokal kleinem Hagel begleitet. Am Nachmittag kann es auch in Villach und im Klagenfurter Becken wettern. Am meisten betroffen ist heute aber das Bergland.

Hast du das Gefühl, dass Starkregen und Unwetter zunehmen? Ja, schon! Nein, heftige Gewitter gab es früher auch schon. Kann ich nicht beurteilen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Dienstag Gewittergefahr noch höher

Auch der Dienstag bringt Gewitter mit sich. Hier herrscht ähnliches Wetter dann wie am Montag, die Gewitterneigung nimmt aber noch mehr zu. Kärntenweit kann man mit Starkregen, Wind und auch kleinem Hagel rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert