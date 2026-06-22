Minderjährige Schüler als Vandalen: Sie filmten sich dabei

Zwei minderjährige Schüler aus Völkermarkt haben anscheinend viel Dreck am Stecken. Sie haben sich zudem selbst bei Vandalismus-Taten gefilmt.

Zwei minderjährige Schüler aus dem Bezirk Völkermarkt stehen im Verdacht, sich Anfang Juni mehrfach unerlaubt Zutritt zur alten, gesperrten Eisenbahnbrücke zwischen Kleindorf und Admont verschafft zu haben. Dort sollen die Jugendlichen ein „Durchgangsverbot“-Schild, Eisenstangen sowie in einer Schule gestohlenes Werkzeug in die Drau geworfen haben.

Sie filmten sich selbst dabei

Weiters wurden durch die Verdächtigen Stromkabel der Brücke mit einem Messer zerstört, Böller gezündet und das Holzgeländer teilweise mit einem Bunsenbrenner mit Haarlack angezündet. Die Handlungen wurden durch die Verdächtigen selbst gefilmt und über auf einem Social Media Account hochgeladen. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.