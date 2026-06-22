Sommerschulpflicht in Kärnten: Wer schwänzt, zahlt bis zu 1.000 Euro

Nur noch 15 Schultage, dann heißt es in Kärnten endlich: Ab in die wohlverdienten Sommerferien! Doch für Hunderte Kinder und Jugendliche fällt der Sommer heuer deutlich kürzer aus.

Der Grund ist eine harte Reform im Schulrechtspaket 2026: Erstmals müssen Schüler, die aktuell als „außerordentliche Schüler“ in Deutschförderklassen sitzen, verpflichtend die Sommerschule besuchen. In Kärnten betrifft diese neue Regelung exakt 761 Kinder.

Darum geht*s

Die Novelle stellt dabei klar: Es geht weder um Noten noch um den Migrationshintergrund, sondern einzig und allein um den Status wegen fehlender Deutschkenntnisse. Im nächsten Sommer wird die Daumenschraube sogar noch weiter angezogen, dann müssen auch die Kinder aus den Deutschförderkursen in den Ferien die Schulbank drücken. Während es für die einen eine Pflicht ist, setzen Tausende andere auf pure Freiwilligkeit. Der Andrang ist riesig: Bereits jetzt gibt es in Kärnten weit über 3.200 freiwillige Anmeldungen für die zweiwöchigen Kurse am Ende der Ferien, heiß es laut der KLZ. Ob freiwillig oder verordnet am Ende des Sommers wird in Kärntens Klassenzimmern wieder fleißig gebüffelt, noch bevor die Schule im Herbst offiziell startet.

Kinder werden nicht von den Eltern angemeldet

Wer jetzt glaubt, man könne sich einfach mit einer Ausrede drücken, täuscht sich gewaltig. Die Anmeldung für die 761 betroffenen Kinder erfolgte nämlich keineswegs freiwillig durch die Eltern, sondern automatisch über die jeweilige Stammschule. Den Erziehungsberechtigten wurde das Ganze lediglich zur Kenntnis gebracht. Damit zieht das Ministerium einen klaren Riegel vor die Praxis, die Sommerschule wegen privater Urlaubspläne einfach sausen zu lassen.

1.000 Euro Strafe

Und wer trotzdem schwänzt, riskiert richtig teuren Ärger. Bleibt ein Schüler dem Unterricht fern, greift das Schulpflichtgesetz mit voller Härte. „Die vorgesehenen Sanktionen sind Verwaltungsstrafen gegen die Erziehungsberechtigten. Geldstrafen sind bis zu 1.000 Euro möglich“, stellt Beatrice Haidl, Schulqualitätsmanagerin in der Bildungsdirektion Kärnten, gegenüber der KLZ unmissverständlich klar. Ein einfaches „Wir sind auf Urlaub“ wird nicht als Entschuldigung akzeptiert. In den letzten beiden Ferienwochen gilt für diese Schüler schlichtweg die ganz normale, strenge Schulpflicht.