Mit Fotogalerie: Benefizkonzert mit dem Kelag-Blasorchester

Das Benefizkonzert des Kelag-Blasorchesters am Hauptplatz in Feldkirchen in Kärnten stand ganz im Zeichen der Musik und der Solidarität.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um den stimmungsvollen Klängen des Orchesters zu lauschen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um den stimmungsvollen Klängen des Orchesters zu lauschen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um den stimmungsvollen Klängen des Orchesters zu lauschen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Unter der Leitung engagierter Musikerinnen und Musiker präsentierte das Kelag-Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm, das von traditionellen Blasmusikstücken bis hin zu modernen Arrangements reichte.

Publikum zeigte sich begeistert

Das Publikum zeigte sich begeistert und belohnte die Darbietungen mit langanhaltendem Applaus. Mit dabei: Leiter des Blasorchesters Markus Gwenger, Bürgermeister Martin Treffner, Golfprofi Martina Tscherne, Eventer Simon Niederbichler, Musiker Smartie Joe, Stadtrad Helmut Kraßnig,

Theater mit Weitblick im Kuh Park in Waiern

Mit seinem Programm warf der „Zuag’rasten“ Christian Hölbling einen humorvollen und zugleich treffenden Blick auf die Eigenheiten Kärntens. Dabei ließ er so manche Kärntner Skurrilität auf amüsante Weise aufleuchten und hielt seinem Publikum einen charmanten Spiegel vor. Mit pointierten Texten, viel Wortwitz und musikalischer Begleitung sorgte er für beste Unterhaltung. Gemeinsam mit Heimo Trixner an der Gitarre präsentierte Christian Hölbling Texte, Lieder und Geschichten, die das Publikum zum Lachen und Nachdenken brachten. Die gelungene Mischung aus Kabarett, Musik und Kärntner Lebensart wurde mit großem Applaus belohnt und machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Im Park gesichtet: Christoph Gräfling und Petra Hatzel.