Vermisstensuche: Erste Drohnen-Piloten für Kärntner Rettungshundeteam

Die Drohnen kommen insbesondere bei der Lageerkundung, der Beurteilung von Gefahrenstellen und der Suche in schwer zugänglichem Gelände zum Einsatz.

Die Drohnen kommen insbesondere bei der Lageerkundung, der Beurteilung von Gefahrenstellen und der Suche in schwer zugänglichem Gelände zum Einsatz.

Nach sechs Monaten intensiver Ausbildung haben die ersten sechs Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und stehen künftig zur Unterstützung von Such- und Rettungseinsätzen bereit.

40 Ausbildungsstunden

Die Ausbildung umfasste vier Module, mehr als 40 Ausbildungsstunden, zahlreiche praktische Übungen, Nachtflüge sowie eine einsatznahe Abschlussübung. Den Abschluss bildete eine umfassende Prüfung, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr theoretisches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen unter Beweis stellen mussten. „Der Einsatz von Drohnen gewinnt in der Vermisstensuche zunehmend an Bedeutung. Moderne Luftaufklärung kann Suchmaßnahmen wesentlich unterstützen und liefert wertvolle Informationen für die Einsatzleitung und die Suchteams vor Ort“, erklärt die ÖRHB Landesgruppe Kärnten.

Hier kommen die Drohnen in den Einsatz

Die Drohnen kommen insbesondere bei der Lageerkundung, der Beurteilung von Gefahrenstellen und der Suche in schwer zugänglichem Gelände zum Einsatz. Ausgestattet mit moderner Kameratechnik und Wärmebildsystemen können sie große Flächen rasch überblicken und wichtige Informationen aus der Luft liefern. Dadurch wird die Arbeit der Rettungshundeteams gezielt ergänzt und die Effizienz von Suchmaßnahmen weiter erhöht. Mit dem Aufbau eines eigenen Drohnenteams zählt Kärnten zu den Vorreitern innerhalb der Organisation und erweitert die bestehenden Einsatzmöglichkeiten um eine weitere wichtige Komponente. Die Kombination aus speziell ausgebildeten Rettungshunden, erfahrenen Einsatzkräften und moderner Drohnentechnologie schafft neue Möglichkeiten bei der Suche nach vermissten Personen.

©ÖRHB Kärnten | Sechs Drohnenpiloten… ©ÖRHB Kärnten | …verstärken jetzt… ©ÖRHB Kärnten | …das Kärntner Suchhundeteam. ©ÖRHB Kärnten

Sechs ausgebildete Drohnenpiloten

Die ÖRHB Landesgruppe Kärnten verfügt nun offiziell über sechs ausgebildete Drohnenpiloten: Vanessa Fröhlich, Madeleine Durner, Michelle Durner, Robert Regittnig, Bastian Mariacher und Nikolaus Falle. Für die Landesgruppe stellt dies einen bedeutenden Meilenstein dar. Die erfolgreiche Ausbildung stärkt die Einsatzfähigkeit nachhaltig und zeigt, dass die Rettungshundearbeit auch künftig auf die Verbindung von bewährter Sucharbeit und moderner Technologie setzt.