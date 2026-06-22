Neues Open-Air in Völkermarkt: DRAUTON Festival feiert Premiere

Musik, Kunst und kultureller Austausch: Am 15. August 2026 findet das DRAUTON Festival erstmals in Völkermarkt statt. Das eintägige Open-Air-Festival bringt fünf Bands, zwei DJ-Sets und kreative Side Events.

Mit dem DRAUTON Festival entsteht in Völkermarkt ein neues alternatives Open-Air-Format für Musik, Kunst und Begegnung. Veranstaltet wird das Festival vom gemeinnützigen Kulturverein drauton / kulturno društvo drauton. Die erste Ausgabe findet am Samstag, 15. August 2026, am Bärenweg 2 in Völkermarkt statt. Einlass ist ab 14 Uhr.

Plattform für regionale Künstler

Das Festival versteht sich als Plattform für regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler und möchte die lokale Kulturszene nachhaltig stärken. Das Programm reicht von Alternative, Indie-Pop und New Wave bis hin zu Ambient, Techno und cluborientierten Sounds. Live auf der Bühne stehen SACS & The Brussel Sprouts, MEMOI, 1stmos, Sakura & The Manic Youth sowie AZE. Im Anschluss sorgen Fingers of God und Conny Frischauf mit DJ-Sets für die Aftershow. Mit einer bewusst klein gehaltenen Besucherzahl setzt DRAUTON auf eine persönliche und familiäre Atmosphäre. Neben den Konzerten erwarten die Besucherinnen und Besucher kreative Side Events wie Perlenkettenbinden, Bildcollagen aus alten Büchern und Zeitschriften sowie Tischtennis.

Ehrenamt

Besonderen Wert legt der Verein auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Veranstaltungskultur. Dazu zählen ehrenamtliche Organisation, regionale Infrastruktur und Gastronomie sowie Maßnahmen in den Bereichen Awareness, Safer Space und neuroaffirmative Veranstaltungsplanung. So soll ein inklusives und respektvolles Umfeld für alle Besucherinnen und Besucher entstehen. Tickets sind online unter www.drauton.at erhältlich. Standard-Tickets kosten 29 Euro, ermäßigte Tickets für Personen unter 26 Jahren 25 Euro. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei.