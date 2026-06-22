Von 130 auf 50: Buschenschanksterben in Kärnten geht weiter

In den letzten 14 Jahren hat sich die Anzahl der Kärntner Buschenschänken mehr als halbiert. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Die Kärntner Buschenschankkultur steht seit Jahren vor großen Herausforderungen. Während regionale Spezialitäten, hausgemachte Brettljausen und Most bei Gästen nach wie vor beliebt sind, ist die Zahl der Betriebe in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Gab es vor rund 14 Jahren noch etwa 130 Buschenschänken im Land, sind es mittlerweile nur noch rund 50, wie aus einem aktuellen Bericht des ORF Kärnten hervorgeht.

Das sind die Gründe für den massiven Rückgang

Zu den Hintergründen des massiven Rückgangs erklärt Petra Pobaschnig, Obfrau des Verbandes der bäuerlichen Direktvermarkter in Kärnten, dass vor allem der hohe Arbeitsaufwand und veränderte Strukturen auf den Bauernhöfen dafür verantwortlich seien. Viele Betriebe werden nach wie vor als Familienunternehmen geführt, doch die Familien sind kleiner geworden. Oft müssen zusätzlich Mitarbeiter beschäftigt werden, was mit höheren Kosten und mehr organisatorischem Aufwand verbunden ist. Manche Höfe haben deshalb auf andere Formen der Direktvermarktung umgestellt oder den Buschenschankbetrieb ganz aufgegeben.

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Novelliertes Buschenschankgesetz entlastet

Für etwas Entlastung sorgt das neue Buschenschankgesetz, das seit 2020 in Kraft ist. Es ermöglicht längere Öffnungszeiten unterm Jahr und erlaubt den Betrieben den Zukauf bäuerlicher Produkte, wenn auch in begrenztem Ausmaß: Zugekauft werden dürfen nur 25 Prozent aller Produkte, außerdem müssen die woanders erworbenen Güter gekennzeichnet werden. Dadurch können Angebot und Arbeitsabläufe flexibler gestaltet werden.