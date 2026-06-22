Über 70 Jahre für die Feuerwehr: Völkermarkt trauert um Urgestein

Große Trauer herrscht aktuell bei der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt: Mit Johann Peter Peteln ist ein Kamerad verstorben, der mehr als sieben Jahrzehnte lang Teil der Feuerwehrgemeinschaft war.

„Mit großer Trauer haben wir vom Ableben unseres langjährigen Kameraden Hauptbrandmeister Johann Peter Peteln erfahren, der im 89. Lebensjahr von uns gegangen ist.“ So beginnt ein aktuelles Posting der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt, die sich in den sozialen Medien von dem „treuen und engagierten Mitglied“ verabschieden.

Über 70 Jahre Mitglied bei der Feuerwehr Völkermarkt

Über 70 Jahre war Johann Peteln ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt. „In dieser langen Zeit prägte er unsere Feuerwehrgemeinschaft maßgeblich“, so die Feuerwehr. Unter anderem war er als Kassier und als Zugskommandant bei den Völkermarkter Florianis tätig, die sich von seinem Tod tief betroffen zeigen: „Mit seinem Pflichtbewusstsein, seiner Verlässlichkeit und seiner Kameradschaft war er vielen ein Vorbild.“

„Danke für deine Treue zur Feuerwehr“

Sein Einsatz und sein Wirken werden bei der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt unvergessen bleiben. Die Florianis drücken der Ehefrau des Verstorbenen und allen Angehörigen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. „Lieber Johann Peter, danke für deinen jahrzehntelangen Dienst und deine Treue zur Feuerwehr. Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“, erklären die Florianis abschließend. Das Begräbnis findet am 26. Juni um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ruprecht statt, am Donnerstag, den 25. Juni, wird dort um 17 Uhr ein gemeinsames Gebet für den Verstorbenen stattfinden.