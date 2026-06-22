Nach Sturm: Kärntner Feuerwehr rückt zu ungewöhnlichem Sucheinsatz aus

Im Bezirk Völkermarkt wurde eine Feuerwehr nach einem Sturm zu einer kuriosen Suchaktion alarmiert. Und die Florianis hatten Erfolg.

Ein Sturm riss ein Verkehrsschild aus den Angeln und die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg half beim Suchen.

Ein Sturm riss ein Verkehrsschild aus den Angeln und die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg half beim Suchen.

Einen derartigen Einsatz haben die Kameraden der Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg wohl nicht alle Tage: Nach den heftigen Stürmen der vergangenen Tage war ein Verkehrsschild auf der B81 Bleiburger Straße plötzlich spurlos verschwunden. Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei suchten den Bereich ab, konnten das Verkehrszeichen aber nicht mehr finden. Darum wurden die Florianis um Unterstützung gebeten, die am am 22. Juni zum Sucheinsatz ausrückten.

Verkehrsschild hunderte Meter weit geflogen

Die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg rückte mit ihrer Einsatzdrohne „Phönix 1“ aus. Aus der Luft wurden die angrenzenden Felder entlang der Straße abgesucht – mit Erfolg: „Nach kurzer Zeit konnte das Verkehrsschild mehrere hundert Meter vom eigentlichen Standort entfernt in einem Feld aufgefunden werden“, so die Florianis. Sie übergaben das vermisste Schild der Straßenmeisterei. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.

©Freiwillige Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg Das Verkehrsschild wurde hunderte Meter weit entfernt gefunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert