Totalsperre auf der B98: Verkehr muss großräumig ausweichen

Ein 5-Minuten-Leser steckt bereits seit längerer Zeit fest und fragt sich, was los ist. Auf der B98 kommt es derzeit zu massiven Behinderungen.

Auf der B98 geht derzeit nicht mehr.

Auf der B98 geht derzeit nicht mehr.

Im Gegendtal herrscht aktuell Verkehrschaos. Die B98 Millstätter Straße ist derzeit wegen eines Felssturzes beziehungsweise eines „Elementarereignisses“ komplett gesperrt. Die Sperre betrifft den Verkehr in beide Richtungen.

Polizei rechnet mit längerer Sperre

Laut Polizei dürfte die Sperre länger andauern. „Es muss erst ein Geologe kommen“, heißt es auf Nachfrage. Erst danach kann beurteilt werden, wann die Straße wieder freigegeben werden kann.

Stau kurz nach Büroschluss

Besonders ungünstig: Der Felssturz ereignete sich kurz nach Büroschluss in Villach. Dadurch bildete sich rasch ein enormer Stau. Ausweichen ist nur großräumig möglich, etwa über den Glanz. Für viele kommt die Sperre doppelt ungelegen: Zahlreiche Fußballfans dürften wegen des Staus den Ankick verpassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 18:06 Uhr aktualisiert